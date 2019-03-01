Генпрокуратура: нарушения условий содержания косаток и белух в «китовой тюрьме» устранены

В Генеральной прокуратуре заявили, что нарушения условий содержания косаток и белух в центре адаптации в бухте в Приморском крае, которую называют также «китовой тюрьмой», устранены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«На данный момент нарушения (условий содержания морских обитателей — ред.), устранены, животные находятся в приемлемых условиях. Они получают питание, находятся под постоянным присмотром», — сказал Куренной.

По его словам, с конца 2018 года местные прокуроры еженедельно посещают центр передержки животных и на постоянной основе контролируют ситуацию.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву к 1 марта решить судьбу косаток и белух, а также к концу июля разработать поправки, которые уточнят правила добычи и использования морских млекопитающих и требования к их содержанию.

В прошлом году «Новая газета» рассказала о том, что в вольерах бухты «Средняя» недалеко от Находки оказались 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая по цене почти в 19 млн долларов. Из-за тесных грязных бассейнов и холода экологи назвали бухту Средняя «китовой тюрьмой».

В конце февраля они сообщили о том, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. Ранее из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года.

В природоохранной прокуратуре заявили, что три белухи уплыли через отверстия в сетках вольеров «китовой тюрьмы». Как рассказал Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович, к подобному выводу пришли потому, что «не установили доказательств, что с ними (животными – ред.) случилось что-то иное». Таким образом, сейчас в бухте находятся 10 косаток и 87 белух.

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон, океанограф Жан-Мишель Кусто и актер Леонардо ди Каприо.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила административные дела о нарушении правил рыболовства против компаний, организовавших «китовую тюрьму» (ст. 8. 37 КоАП).