Число заразившихся ленточными червями курсантов Суворовского училища увеличилось до 49 человек

Число курсантов Суворовского военного училища, заболевших эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями — ред.), увеличилось до 49 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в своем ответе на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного.

«По состоянию на 20 февраля 2019 года по результатам обследования воспитанников, направленных УГСВУ (Ульяновское гвардейское суворовское военное училище — ред.) на обследование, диагноз“ Эхинококкоз” установлен в 49 случаях», — говорится в документе.

Министерство обороны намерено обследовать 518 воспитанников училища, 305 сотрудников и 42 работников столовой для уточнения диагноза.

О том, что у курсантов Суворовского училища обнаружили ленточных червей, стало известно в начале февраля. Первоначально следствие заявило, что диагноз подтвержден у 25 обучающихся, а под подозрением находятся еще несколько человек. Позднее «Коммерсант» сообщал, что 36 учащихся решили отправить на лечение в Москву.

5 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Само заболевание обнаружили в конце января, когда у первых учащихся заподозрили легочную патологию. Отец одного из выпускников рассказывал, что его сын заболел еще в 2018 году.

По данным СМИ, с декабря 2018 года питанием в училище занималась компания ООО «Пищевик», которая сейчас является банкротом, а ее руководитель находится в бегах. Предыдущим поставщиком выступала компания «Торговый дом СПП», сотрудник которой ранее пытался передать взятку начальнику ульяновского гарнизона.

При этом руководство учебного учреждения сообщало, что заражение «не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания». В училище утверждают, что курсанты заразились эхинококкозом из-за «массового контакта с зараженным животным (собакой) или несоблюдения суворовцами правил личной гигиены».