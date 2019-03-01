Запашного заподозрили в банкротстве компаний, которые организовывали гастроли его цирка. Они решили направить заявление в СК

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» подготовила коллективное заявление в Следственный комитет (СК) на дрессировщика и руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного, сообщает «Дождь».

По словам главы объединения Виктория Вагановой, обращение в СК от имени пострадавших компаний-партнеров и артистов будет направлено в ближайшее время.

Эдгарда Запашного заподозрили в преднамеренном банкротстве трех компаний, которые с 2015 по 2017 год организовывали гастроли Большого московского цирка по городам России и за границей — в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает телеканал, компании занимались продажей билетов, но не смогли расплатиться с заказчиками и обанкротились. Так, фирма «Нил-Медиа» после минских гастролей задолжала цирку 3 млн рублей и оставила неоплаченными счета после выступлений в ОАЭ, после чего стала банкротом.

Компания «Лайв Концерт» организовывала гастроли в Казань, после чего также не смогла расплатиться с цирком. Фирма предпринимателя Андрея Балашова занималась гастролями в Нижнем Новгороде, Туле и Екатеринбурге и осталась должна цирку, Росгосцирку и рекламным компаниям 12 млн рублей.

Сам Запашный обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, «в шоу-бизнесе всякое случается» и «никто не застрахован» от возможных рисков. В пресс-службе Большого московского цирка на запрос «Дождя» не ответили.