Задержанные во время ЧМ эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Лыжники сборной Эстонии Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, задержанные австрийской полицией на чемпионате мира в Зеефельде, признались в употреблении допинга. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на главного тренера сборной Эстонии Анти Саарепуу.

«Оба парня сказали мне, что это допинговая история. Это связано с той самой темой, которая активно обсуждается уже более суток. Больше я ничего не знаю, следствие продолжается», — сказал он.

Как уточняет ERR, задержанных эстонских лыжников уже отпустили из-под стражи. В Эстонском союзе лыжного спорта осудили использование спортсменами запрещенных препаратов и отметили, что Веерпалу и Таммъярв тренировались отдельно от остальных лыжников сборной.

Отмечается, что 24-летний Веерпалу – сын двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Андруса Веерпалу.

Ранее издание Kurier сообщило, что в употреблении допинга на ЧМ-2019 признались казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф.

Также было опубликовано видео задержания Хауке в момент, когда лыжник переливал себе кровь. Сообщалось, что допинг среди спортсменов распространял спортивный доктор из клиники в немецком Эрфурте. В Зеефельде были арестованы два его помощника, которые обосновались в здании рядом с отелем сборной Австрии, замаскированном под парикмахерскую.

При этом в Национальной федерации лыжных гонок Казахстана заявили, что никаких заявлений или обвинений о Полторанине не поступало.

«Казахстанская сторона не получила еще ничего, элементарно даже уведомления, что спортсмен задержан был», — сказал пресс-секретарь казахстанской федерации лыжных гонок Самал Наурызова.

27 февраля полиция Австрии арестовала пятерых лыжников по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Как следует из сообщения Международной федерации лыжного спорта (FIS) аресты были частью долгосрочного расследования по борьбе с допингом.

Чемпионат мира в австрийском Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.