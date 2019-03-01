Мадуро поручил перевезти в Москву португальский офис нефтяной госкомпании PDVSA. Она находится под санкциями США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил перевезти офис нефтяной государственной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я хотела бы заявить, что президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перевезти офис в Москву», — сообщила она (цитата по РИА Новости).

По словам Родригес, данная мера должна «укрепить» сотрудничество между Венесуэлой и российскими компаниями, в частности с «Роснефтью» и «Газпромом».

В конце января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим главы Венесуэлы. США признали его «переходным президентом» и ввели санкции против режима Мадуро. Они затронули нефтяную госкомпанию PDVSA, чьи активы на 7 млрд долларов после этого оказались заблокированы.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители режима Мадуро поручили около 50 компаниям, торгующим товарами широкого потребления, открыть иностранные счета в России, Турции, Китае и Индии. Эти страны поддерживают Мадуро.

Португалия, как и другие страны Европейского Союза, призывала к проведению досрочных выборов в Венесуэле и выразила поддержку Хуану Гуайдо. «Призываем к свободным выборам, чтобы Мадуро понял, что его время закончилось, потому что он не может игнорировать волю народа», — заявлял министр иностранных дел Португалии Аугусто Силва.