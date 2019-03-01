Суд закрыл процесс по делу о пытках в полиции Нижнекамска и оставил потерпевших без юриста

Нижнекамский городской суд отказался допустить юриста Андрея Сучкова в качестве представителя потерпевших по делу о пытках в полиции, а также принял решение о проведении разбирательства в закрытом режиме. Об этом «Новой» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

«Обоснование — интересы потерпевших Николая Удирякова и Ильдара Камалеева противоречат интересам Сучкова. Судью не смутил тот факт, что потерпевшие за свой счет изготовили доверенность и самостоятельно заявили ходатайство о допуске Сучкова в качестве их представителя», — сообщили в организации.

Как уточнили в «Зоне права», на предварительном слушании адвокат одного из полицейских заявила, что Сучков опубликовал в интернете и СМИ копии материалов уголовного дела «без разрешения сторон».

«Судья Рустам Салихов в своем решении не привел ни одной ссылки на публикации, однако указал, что тем самым „Сучков признал подсудимых виновными и нарушил требования УПК РФ“», — рассказали правозащитники.

Кроме того, судья Рустам Салихов удовлетворил ходатайство подсудимых, их адвокатов (их позицию поддержал и прокурор) о проведении разбирательства в закрытом режиме. Так как «суд не исключает, что подсудимые могут заявить о штатных негласных сотрудниках и огласить данные об агентах МВД РФ». При этом сами фигуранты дела на слушании утверждали, что никаких тайных сведений разглашать не будут.

Отмечается, что все четверо потерпевших, в том числе мама погибшего Ильназа Пиркина, «в целях объективности и беспристрастности рассмотрения дела» настаивали на открытом процессе.

Напомним, что начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска Нижнекамского УМВД Рината Ахметшина, а также оперуполномоченных Гаделя Рахимова, Игоря Филинова, Наиля Миндубаева и Михаила Логачева обвиняют в пытках 22-летнего заключенного Ильназа Пиркина, задержанного в октябре 2017 года. Пиркина под пытками заставляли признаться в краже магнитолы, после чего он совершил самоубийство. Перед он записал видеообращение, в котором рассказал, что накануне подвергся двухдневным пыткам в здании полиции.

Позднее полицейские, по версии следствия, избили владельца магнитолы Николая Удирякова и его друга Тимофеева, которые сообщили полиции о краже. От мужчин требовали взять на себя вину в суициде Пиркина, а в случае отказа предлагали им покончить с собой «как Пиркин».

В деле в отношении полицейских есть еще один эпизод о пытках над задержанным Ильдаром Камалеевым: в ноябре 2016 года, принуждая его признаться в нанесении побоев мужчине, полицейские били его руками и ногами, в том числе по голове и почкам, а также надевали на голову черный полиэтиленовый пакет.

При этом правозащитники из «Зоны права» и Казанского правозащитного центра сообщали и о других случаях пыток в этом отделе. Так, Ильназ Юнусов, которого задержали по подозрению в краже в том же месяце, что и Пиркина, говорил, что оперативники под пытками заставляли его признаться в преступлении, а также заклеивали ему рот скотчем и применяли пытку «слоник» (когда на голову человека надевают противогаз и перекрывают доступ воздуха, — ред.).

Еще раньше, в ноябре 2015 года, в отделе избили задержанного Александра Шабалина, которому затыкали рот грязными штанами, заламывали шею и наносили удары, требуя признательных показаний. В ходе прошедших в тот же день обысков у него «сразу нашли сверток с веществом растительного происхождения», впоследствии его приговорили к лишению свободы по делу о хранении наркотиков (ст. 282 УК).