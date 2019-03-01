Уровень оправдательных приговоров в 2018 году по делам СК составил 0,5%. Бастрыкин объяснил это качеством работы ведомства

В 2018 году уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследует Следственный комитет (СК), составил 0,51%, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, в прошлом году были оправданы 516 человек.

Как передает ТАСС, Бастрыкин объяснил такой показатель стабильностью и качеством работы СК: «В Европе стабильная цифра — 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами».

В 2017 году в суд по инициативе СК были направлены 128 тысяч уголовных дел. Оправдательные приговоры были вынесены по 534 их них, что составляет 0,42%, рассказали в ведомстве.

По словам замглавы СК Александра Сорочкина, в 2018 году практически не изменилась криминогенная ситуация в министерствах и ведомства, где предусмотрена военная служба: общее число преступлений увеличилось на 2,2% и составило более 10 тысяч.

«Выросло число краж (+14,6%), грабежей (+7%), разбоев (+6,3%), злоупотреблений должностными полномочиями (+30,5%) и дачи взяток (+30,9%). Одновременно с этим снизилось количество убийств и покушений на убийство (–20,0%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–8,3%) и фактов превышения должностных полномочий (–7,7%)», — рассказали в СК, добавив, что число коррупционных преступлений увеличилось на 4,4%.

На расширенном заседании коллегии МВД отчитались о том, что в 2018 году, «благодаря профилактической работе правоохранительных органов», уменьшилось на 12% количество убийств, на 5,4% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 4,6% — изнасилований. Как говорится в пресс-релизе СК, раскрытие этих преступлений в прошлом году составило 90%.