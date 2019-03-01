РУСАДА запретило спортсменам употреблять алкогольные напитки для ускорения процедуры допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля. Ранее они использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля», — сказала Пахноцкая.

Запрет на употребление алкогольных напитков действует «с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля», отметила Пахноцкая. По ее словам, наличие продуктов распада слабоалкогольных напитков в моче может исказить результаты допинг-пробы.

«Теперь атлету, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение, оно потом будет занесено в отчет инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что ранее в употреблении пива во время процедуры допинг-контроля были замечены спортивные ходоки.