В Солсбери очистили от следов «Новичка» дом экс-полковника ГРУ Скрипаля

В британском Солсбери в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля удалили все следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды Великобритании.

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери в феврале 2019 года. Фото: Юлия Минеева

«Объект признан безопасным после тщательной очистки и тестирования специалистами. В скором времени совет Южного Уилтшира начнет координировать работы по обновлению здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание снова можно будет использовать как жилое пространство после того, как оно будет полностью восстановлено и отремонтировано.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию.

Через несколько месяцев Скрипалей выписали из больницы, их лечение продолжилось. Летом с признаками отправления «Новичком» были госпитализированы британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс, подобравшие на улице флакон от духов, в котором хранился нервный агент. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

В сентябре британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками Главного управления Главного штаба Минобороны. Россия все обвинения отрицает.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.

Позже стало известно о третьем подозреваемым в отравлении Скрипаля и его дочери. По данным Bellingcat, им является высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Сергеев.