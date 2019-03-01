ЦБ: рост реальных зарплат россиян достиг минимума с середины 2016 года

Годовой рост реальных заработных плат россиян в январе 2019 года снизился до 0,2%, сообщили аналитики Центарального банка (ЦБ). Такой показатель — минимум с середины 2016 года.

По данным аналитиков, в январе 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении. Это произошло из-за снижения доходов от собственности и роста обязательных платежей и взносов на фоне расширения потребительского кредитования и роста налогов.

В комментариях по экономике ЦБ связывает результат с уменьшением влияния «майских указов» президента Владимира Путина. Кроме того, на динамику реальных зарплат россиян влияет быстрое повышение уровня инфляции.

Рост номинальных зарплат в анализируемый период продолжил замедляться и составил 5,2%. Как считает ЦБ, это обусловлено приближением трудовых компенсаций работникам социальной сферы и культуры к целевым значениям (размер заработных плат согласно «майским указам»).

Реальные доходы населения составляют доходы после вычета налогов, скорректированные на уровень инфляции.

«Майские указы» президента Владимира Путина 2018 года включают в себя цели экономического развития России на шестилетний период. Исходя из них, Правительство России должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов россиян выше уровня инфляции до 2024 года.