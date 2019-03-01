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Российские лыжники стали вторыми в эстафете на ЧМ в Австрии

Спорт

 

Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Победу одержала сборная Норвегии. 

Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов уступили норвежцам 38,8 секунды. Российская команда находилась в лидерах с начала гонки, на последнем этапе Устюгов отстал от норвежца Йоханнеса Клэбо. 

В составе сборной Норвегии также выступали Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю и Шюр Рете. Третье место заняли Адриан Бэкшнайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув из Франции, уступив лидерам более минуты. 

В медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта лидирует Норвегия с 19 наградами, 10 из которых золотые. Россия идет на четвертом месте с семью медалями: российские лыжники выиграли четыре серебяных и три бронзовых награды. 

Чемпионат мира в австрийском Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта. 

Теги:
лыжи, nt
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