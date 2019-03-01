Российские лыжники стали вторыми в эстафете на ЧМ в Австрии

Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Победу одержала сборная Норвегии.

🔟 in a row for Norway's men in the relay!



A truly astonishing record for 🇳🇴 and the golden boy Johannes Klaebo leads them home!#Seefeld2019 pic.twitter.com/VhzscfSAij — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 1, 2019

Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов уступили норвежцам 38,8 секунды. Российская команда находилась в лидерах с начала гонки, на последнем этапе Устюгов отстал от норвежца Йоханнеса Клэбо.

В составе сборной Норвегии также выступали Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю и Шюр Рете. Третье место заняли Адриан Бэкшнайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув из Франции, уступив лидерам более минуты.

В медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта лидирует Норвегия с 19 наградами, 10 из которых золотые. Россия идет на четвертом месте с семью медалями: российские лыжники выиграли четыре серебяных и три бронзовых награды.

Чемпионат мира в австрийском Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.