Суд освободил из-под ареста экс-сенатора и свидетеля по делу Арашукова Вячеслава Дерева

Мосгорсуд освободил из-под ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, который проходит свидетелем со стороны обвинения по делу сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщил РБК адвокат сенатора Руслан Коблев.

По данным РБК, суд освободил Дерева из-за отсутствия оснований его содержания под арестом. Как отметил другой защитник экс-сенатора Кирилл Бельский, он освобожден без меры пресечения.

Вячеслава Дерева арестовали в марте 2018 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на сумму 110 млн рублей из-за незаконного возврата НДС двум принадлежащим ему предприятиям. Помимо этого, Дерев является свидетелем со стороны обвинения по делу сенатора Рауфа Арашукова, который занял его пост в Совете Федерации в сентябре 2016 года.

Во время ареста у обвиняемого неоднократно возникали проблемы со здоровьем. Последнее продление срока содержания под стражей 14 февраля проходило без участия экс-сенатора, так как у него случился гипертонический криз.

Следственные действия по делу Дерева завершены. По словам адвокатов, единственным доказательством вины бывшего сенатора являются бухгалтерская и экономическая экспертизы, которые проводились дважды за время следствия. По словам Бельского, выводы второй экспертизы полностью совпадают с первой, «вплоть до орфографических ошибок».

Окружение Вячеслава Дерева считает причастной к аресту семью Арашуковых, так как его задержали после того, как экс-сенатор заявил в конце 2017 года на допросе по делу о нападении на советника президента КЧР Фраля Шебзухова, что заказчиком преступления является Рауф Арашуков. Дело о хищениях было возбуждено после того, как в интервью «Российской газете» он упомянул Арашукова в контексте убийств 2010 года.

Рауфа Арашукова задержали в конце января 2019 года в ходе заседания Совета Федерации. Сенатора обвиняют в причастности к убийствам Шебзухова и заместителя лидера движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова. Помимо этого, Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК).