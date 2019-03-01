Baring Vostok отрицает наличие политической подоплеки в деле основателя фонда Майкла Калви

В деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви нет политической подоплеки, заявили Интерфаксу в пресс-службе компании.

«Возможно, кому-то выгодно представлять ситуацию в ином свете, но это коммерческий спор, сотрудники Baring Vostok невиновны, и суд это подтвердит», — рассказали агентству.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что администрация президента заподозрила Baring Vostok в материальной поддержке оппозиции. По информации собеседников телеканала, через фонд могли финансировать общественные протесты перед выборами президента в марте 2018 года.

В свою очередь в Кремле заявили, что о подобных публикациях не слышали. «Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. Сотрудники Baring Vostok предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей, утверждает следствие.

Калви отрицает свою вину в хищении денег. Он считает, что настоящей причиной его ареста стал крупный корпоративный конфликт, связанный с банком «Восточный».

По словам обвиняемого, Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против акционера «Восточного» Шерзода Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна из-за заключения банком нескольких сомнительных сделок.