«Доводы не нашли своего подтверждения»: управление президента прокомментировало информацию о зарубежном счете жены Пескова

Управление президента России по вопросам противодействия коррупции заявило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не имеет проблем с российским законодательством.

Об этом сообщил политик Алексей Навальный в своем твиттере, ссылаясь на ответ директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову из управления. На его обращение в управлении ответили, что высказанные доводы о возможных фактах коррупции «не нашли своего подтверждения».

Управление президента по вопросам противодействия коррупции не имеет претензий к Дмитрию Пескову.

(а мы - имеем) pic.twitter.com/9WExP8kATU — Alexey Navalny (@navalny) March 1, 2019

Юрист направил обращение после того, как в СМИ появилась информация о том, что у жены Пескова Татьяны Навки есть незадекларированный банковский счет в одном из люксембургских банков в Цюрихе.

Это нарушает федеральный закон «О противодействии коррупции», по которому супруги лиц, занимающих должности государственной службы, не имеют права открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, находящихся не на территории России.

В интервью «Дождю» Навка опровергала эту информацию.

В апреле 2016 года супруга Дмитрия Пескова также упоминалась в списке международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) об офшорах известных политиков. После публикации расследования Дмитрий Песков заявлял, что у его жены нет офшорных компаний.