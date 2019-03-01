The Bell: связанные с Пригожиным компании за два месяца получили контракты на поставку еды на 10 млрд рублей

13 компаний, предположительно связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2019 году заключили контракты на 10 млрд рублей на поставку питания в детские учреждения и больницы Москвы.

Такие данные представил The Bell на основе данных сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-Интерфакс». По подсчетам издания, только «Конкорд М» и «Комбинат питания «Конкорд» с начала года заключили контракты с бюджетными организациями Москвы на сумму 19 млн рублей.

The Bell также подсчитал на основе открытых данных стоимость контрактов компаний в 2015 и 2017 годах: речь идет о 37 млрд рублей и 55 млрд рублей соответственно.

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В конце января связанные с Пригожиным компании, занимающиеся поставкой питания, оказались в центре скандала после того, как СМИ сообщили о вспышке дизентерии в московских детсадах. Роспотребнадзор признал отравление 127 человек.

Причиной заражения, по данным ведомства, стал творог с одного из предприятий в Липецкой области. По данным «Навальный Live», организацией питания в дестких учреждениях занимались ООО «Вито-1» и «Конкорд» Евгения Пригожина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве продуктов, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Родители отравившихся детей подали коллективный иск к столичным властям и компании «Конкорд» с требованием выплатить каждому заявителю 500 тысяч рублей компенсации.

О том, как компании «кремлевского повара» выигрывают госконтракты, имитируя рыночный тендер, совсем недавно рассказало «Настоящее время». В их расследовании рассказывалось, как множество фирм с запутанной системой собственников, прямо или косвенно связанных с Пригожиным, создают видимость конкуренции, и побеждает в конкурсе всегдя компания, представляющая его интересы. «НВ» подсчитало, что за 8 лет компании, связанные с Пригожиным, могли заработать как минимум 210 миллиардов рублей на контрактах по поставкам питания.