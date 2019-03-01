«Ведомости»: кинотеатры выдвинули Минкульту ультиматум из-за планов перенести показ зарубежного мультфильма ради российского

Большая часть частных российских кинотеатров не будут показывать российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», если Минкульт им не разрешит в те же даты выпустить в прокат бельгийский мультфильм «Королевский корги», сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников трех кинокомпаний.

Издание отмечает, что о ситуации говорится в письме, написанном Ассоциацией владельцев кинотеатров. Ее президент Олег Березин подтвердил изданию, что из-за ситуации с «Королевским корги» было направлено письмо Минкульту, но о деталях не рассказал. «Ведомости» отмечают, что под письмом подписались и три крупные киносети, не входящие в организацию, – «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

Премьеру «Королевского корги» планировали на 7 марта, прокатом бельгийского мультфильма в России занимается компания «Вольга». Однако 1 марта Минкульт предложил выбрать другие даты выхода «Королевского корги» и сообщил, что в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта отказывает, рассказал «Ведомостям» представитель «Вольги».

Издание отмечает, что в министерстве сослались на постановление правительства, согласно которому прокатчику может быть отказано в премьере на определенную дату в случае, если в то же время планируется выход российского мультфильма. В запрошенное «Вольгой» время планируется выход мультфильма «Гурвинек», созданного при поддержке Фонда кино и Минкульта совместно с бельгийскими и чешскими компаниями.

Сотрудник одной из киносетей в разговоре с «Ведомостями» отметил, что кинотеатры рассчитывают на более крупные сборы «Королевского корги», и если премьеру перенесут, то могут потерять более 100 млн рублей.

В 2018 году Минкульт решил перенести премьеру канадско-американского мультфильма «Распрекрасный принц» из-за показа российского «Садко». В начале того же года министерство хотело перенести выход «Приключений Паддингтона – 2» «в интересах российского кино», но после возмущения Ассоциации владельцев кинотеатров отказалось от своих планов.