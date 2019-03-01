В «китовой тюрьме» заявили о попадании к ним шести моржат

В адаптационном центре морских млекопитающих в Приморье, известном как «китовая тюрьма», помимо косаток и белух, содержатся шесть моржат. Как передает Интерфакс, об этом рассказал тренер центра Андрей Насонов.

Он отказался называть возраст животных и сказал, что увидеть их нельзя, так как, что сейчас моржи находятся на карантине. Как отмечает Интерфакс, в заключении ветеринарного врач реабилитационного центра «Тюлень» Павла Чопенко говорится о животных в возрасте до года. По его мнению, моржам в «китовой тюрьме» «ориентировочно около восьми месяцев».

Кроме того, в заключении ветеринара сказано, что детеныши моржей содержатся в стальных контейнерах, в которых оборудованы бассейн и суша, но нет доступа к солнечному свету.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Восточному арктическому району также подтвердило факт добычи моржей. На запрос общественного инспектора Роспотребнадзора по вопросам окружающей среды в управлении ответили, что в 2018 году этим занималось две компании: «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий». Как отметили в ФСБ, отлов проходил на основании разрешений Амурского территориального управления Росрыболовства для «культурно-просветительских» целей.

По информации руководителя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, животных собирались продать в азиатские океанариумы.

Однако ранее Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщил журналистам, что информация о моржах в бухте Средняя не подтвердилась.

Напомним, в прошлом году «Новая газета» рассказывала о том, что в бухте Средняя под городом Находка в Приморье содержатся 11 косаток и 90 белух. Животных собирались продать в океанариумы Китая по цене в 19 млн долларов. Из-за условий содержаний бухту под Находкой назвали «китовой тюрьмой».

В феврале 2019 экологи сообщили, что из центра под Находкой пропала одна косатка. До этого их бухты пропали три детеныша белух.

Случай вызвал широкий общественный резонанс. Освободить косаток призывали, мировые знаменитости, в частности, актер Леонардо ди Каприо и океанограф Жан-Мишель Кусто. 19 февраля 2019 активисты Greenpeace провели согласованный пикет в Москве в протест продолжения содержания косаток и белух в «китовой тюрьме».

Федеральная служба безопасности России возбудила административные дела в отношении компаний-организаторов «китовой тюрьмы» из-за нарушений правил рыболовства (ст. 8.37 КоАП). Президент России Владимир Путин дал российским властям поручение по решению судьбы морских животных до 1 марта. В Генеральной прокуратуре заявили, что нарушения условий содержания косаток и белух в «китовой тюрьме» устранены.