Пакистан передал Индии попавшего в плен летчика

Командира авиакрыла военно-воздушных сил (ВВС) Индии Абхинандана Вартхамана освободили из пакистанского плена и передали на родину, трансляцию происходящего вели основные индийские телеканалы, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, пилота передали в районе пограничного населенного пункта Вагах в Кашмире вечером. ТАСС сообщает, что передача пилота должна была состояться утром, но процедура затянулась. По словам вице-маршала Рави Гопал Кришана Капура, летчика после возвращения отправили на обследование.

«Был назначен медицинский осмотр, поскольку пилот ВВС катапультировался из самолета», — цитирует ТАСС маршала.

Читайте также Война в День святого Валентина. Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан находятся в шаге от полномасштабных боевых действий

Напомним, 27 февраля вооруженные силы Пакистана сбили два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Индийские погранслужбы при этом сбили пакистанский истребитель F-16.

Конфликт развился после того, как 14 февраля пакистанские боевики убили в индийском штате Джамму и Кашмир не менее 40 сотрудников индийской военизированной полиции.

Споры из-за территорий Кашмира между двумя странами, к концу 20 века объявивших о наличии у них ядерного оружия, начался после обретения ими независимости в 1947 году. Между ними было три войны, несколько военных операций и множество более мелких столкновений.