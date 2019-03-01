Россия не признала решение Гаагского суда по делу об утрате «Нафтогазом» активов в Крыму

Россия объявила о том, что не признает решение Третейского суда в Гааге по делу об утрате «Нафтогазом Украины» активов в Крыму, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского Минюста.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Минюста.

В нем отмечается, что «Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения».

Ранее трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге признал вину России в утрате «Нафтогазом» активов в Крыму.

«Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось (доказать – ред.), что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию», — сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как отмечал Интерфакс, «Нафтогаз Украины», и шесть его дочерних компаний подали иск в трибунал Третейского суда в Гааге о возмещении убытков при потере активов в Крыму в сентябре 2017 года. Окончательную сумму иска оценили в 8 млрд долларов.