Власти Москвы согласовали митинг «против изоляции российского интеренета»

Московские власти согласовали митинг «против изоляции российского интеренета», организатором которого выступила Либертарианская партия, сообщила ее пресс-секретарь София Блейд в своем твиттере.

❗️10 марта Либертарианская партия проведет митинг против изоляции российского интернета.



Государство решило пойти дальше Телеграма и забрать весь интернет. Приходите на митинг, паутина цензуры оплетает нашу жизнь.



14:00, пр. Сахарова.



Подробнее: https://t.co/XEz7eEOX4K — SONYA BLADE (@Cannibalica) March 1, 2019

Акция пройдет 10 марта в 14:00 на проспекте Сахарова. В документе о согласовании митинга, опубликованном Блейд, говорится, что заявленное число участников – до десяти тысяч человек.

«Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», – сказано в сообщении об акции.

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Депутаты Госдумы 12 февраля приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Законопроектом предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Сначала сообщалось, что на реализацию законопроекта не понадобится дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.