Суд отклонил иск белгородских полицейских к администратору паблика «Омбудсмен полиции»

Люблинский суд Москвы отклонил иск белгородских полицейских к администратору паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщается в паблике.

Суд полностью отказал в удовлетворении требований юрисконсультов белгородского управления МВД Максима Коденцева и Анны Кривошей, а также оперативника оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД Сергея Коротеева. Они требовали взыскать с Воронцова 150 тысяч рублей. Его интересы в суде представлял адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай.

Иск к Воронцову был подан в сентябре прошлого года, детали дела не разглашались. Однако сам администратор «Омбудсмена полиции» связывал это с публикацией в мае видеозаписи, на которой он разговаривает с мужчиной, представившимся майором полиции Сергеем Коротеевым.

До этого восемь московских полицейских подали в Люблинский районный суд иск о блокировке «Омбудсмена полиции». Владимир Воронцов тогда предполагал, что иск подан из-за трех постов, в которых упоминаются их имена.

В феврале этого года Воронцов решил подать иск ко «ВКонтакте» из-за разглашения тайны переписки и сведений, отнесенных к частной жизни. Он утверждал, что соцсеть по запросу полицейских передала им его личные данные. В пресс-службе «ВКонтакте» говорили, что получили «законный запрос УМВД России по Белгородской области, он был проверен, после чего на него был направлен ответ»

Сообщество «Омбудсмен полиции» появилось в 2017 году. Оно публикует информацию о нарушениях в работе сотрудников полицейских, а также о противоправных действиях по отношению к ним.