США закрыли въезд «ответственным за подрыв демократии» гражданам Венесуэлы

CША ввели визовые ограничения против ряда граждан Венесуэлы, «ответственных за подрыв демократии» в своей стране. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает ТАСС.

«Мы применяем такой подход к многочисленным должностным лицам, поддерживающим [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, а также к членам их семей. Сторонников Мадуро, которые нарушают или пренебрегают правами человека, воруют из кармана венесуэльцев и тем самым подрывают демократию, не ждут в США, как и членов их семей, которые живут привилегированной жизнью за счет свободы и процветания миллионов венесуэльцев», – сказал он.

Абрамс рассказал, что речь идет «о десятках лиц», но их имена он не сообщил, сославшись на конфиденциальность подобной информации.

Как отмечает ТАСС, ранее США ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, среди которых командующий Нацгвардией страны генерал Ричард Лопеса Варгас и начальник полиции штата Тачира (граничит с Колумбией) Кристиан Моралес Самбрано.

Напомним, в январе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Соединенные Штаты планировали доставить в США гуманитарную помощь через колумбийскую и бразильскую границы, однако этого не получилось сделать из-за их закрытия. Во время попыток провоза гуманитарной помощи на границах произошли столкновения.

О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия поддержала правительство Мадуро.