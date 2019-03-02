Росстат: зарплата федеральных чиновников почти в три раза выше средней зарплаты россиян

Средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году составила 126,6 тысяч рублей, что почти в три раза выше средней зарплаты россиян, которая по итогам прошлого года составила 43,4 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что в 2018 году зарплата федеральных чиновников выросла на 5,4%. Больше всех — 240,4 тысячи рублей в месяц — получают сотрудники аппарата правительства. Примерно такая же зарплата у сотрудников администрации президента — в среднем 236,7 тысячи рублей в месяц.

Далее идут Совет Федерации, средняя зарплата сотрудников которого составляет 186,4 тысячи рублей в месяц, и Госдума, где в среднем получают 158,9 тысячи рублей в месяц.

Больше всего за год зарплаты выросли в Федеральной службе судебных приставов — на 38,5 процента, до 124,7 тысячи рублей в месяц в среднем. Сильнее всего средние зарплаты сократились в Следственном комитете — на 22,2%, до 59,5 тысячи рублей.

Средняя номинальная зарплата в стране выросла на 10,9%, что вдвое превышает темпы роста зарплаты среднего федерального чиновника, а реальная зарплата — на 6,8%, сообщает Росстат. На статистику повлияло увеличение зарплат бюджетникам в период президентских выборов в марте 2018 года.

В статистике Росстата не учитывались зарплаты сотрудников ФСБ, ФСО и других спецслужб, а также зарплаты территориальных аппаратов ведомств и министерств.