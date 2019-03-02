В результате пожара в дагестанском селе более 20 человек остались без жилья

В результате крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района без жилья остались 14 взрослых и восемь детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу сельского поселения Тинди Сайгидгусена Магомедова.

Фото: Несколько частных домов полыхают в дагестанском селе Тисси-Ахитли https://t.co/898nUlBxgE pic.twitter.com/LFLOPc7aS4 — Пятый канал Новости (@5tv) March 1, 2019

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы администрации района Магомеда Исаева, сгорело около 30 зданий.

«По предварительным данным, сгорели около 30 домой и мелких, и больших строений. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания. Село находится на берегу реки, а оттуда постоянно дует ветер», — сказал он.

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений. «Сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек — сараи, сенохранилище. Никто не пострадал. Скот тоже по сути не пострадал, вывели»,— сказал Васильев.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составила около 2,5 тысяч квадратных метров. В качестве одной из причин пожара рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено.

Всего в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе проживает порядка 300 человек. Населенный пункт считается высокогорным и труднодоступным, так как располагается на высоте около 3 тысяч метров.