Начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны арестовали по делу о мошенничестве

Начальника Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к военному следствию источник.

По версии следствия, в течение полугода Ягольников, будучи начальником ЦНИИ, переводил компании-субподрядчику деньги за работы, которые на самом деле выполняли сотрудники института. Речь идет о хищении на сумму как минимум 14 миллионов рублей.

«Следственной группе ГВСУ удалось установить, что научно-исследовательским коллективом из более чем сотни «мертвых душ» в свободное от основной работы время руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель начальника института Сергея Ягольникова», — пишет «Коммерсант».

Уточняется, что дело ведет следователь по особо важным делам главного военного следственного управления СК Андрей Днепровский, который расследовал дело «Оборонсервиса».

Ягольникова и его коллегу-финансиста задержали на прошлой неделе в Твери, где расположен головной офис ЦНИИ ВКО.