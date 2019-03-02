Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
В Санкт-Петербурге умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Ему было 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.
Как рассказал ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Алферов умер в ночь на 2 марта. «К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», — сказал Зюганов.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. С 1987 по май 2003 года Алферов был директором ФТИ. Ученый стал автором более 500 научных работ и создал свыше 50 изобретений.
Алферов был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, который проживал в России. Он получил премию в 2000 году за разработки в полупроводниковой технике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).
В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом Российской академии наук (РАН). В 1995 году он стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», с 1999 года был членом фракции КПРФ. В 2016 году ученый стал самым старшим по возрасту среди депутатов нижней палаты российского парламента. Он был членом думского комитета по образованию и науке.