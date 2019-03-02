В Санкт-Петербурге умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Ему было 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.

Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС

Как рассказал ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Алферов умер в ночь на 2 марта. «К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», — сказал Зюганов.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. С 1987 по май 2003 года Алферов был директором ФТИ. Ученый стал автором более 500 научных работ и создал свыше 50 изобретений.

Алферов был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, который проживал в России. Он получил премию в 2000 году за разработки в полупроводниковой технике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом Российской академии наук (РАН). В 1995 году он стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», с 1999 года был членом фракции КПРФ. В 2016 году ученый стал самым старшим по возрасту среди депутатов нижней палаты российского парламента. Он был членом думского комитета по образованию и науке.