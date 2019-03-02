Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Россия и США договорились о снижении стоимости виз с 303 долларов до 160 долларов. Изменения вступят в силу с 4 марта. Об этом сообщется на сайте Министерства иностранных дел России.
Речь идет о визовом сборе за оформление визы B1/B2 (деловые и туристические), действительной в течение 36 месяцев.
В МИДе заявили, что этот шаг станет примером взаимовыгодного сотрудничества и поспособствует «расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран».
Американское посольство в России отметило, что те, кто оплатил визовый сбор до 4 марта, не смогут вернуть деньги обратно.
О том, что стоимость многократной визы в США на три года для российских туристов увеличится со 160 долларов до 303 долларов, посольство США в России объявило в конце декабря прошлого года.
«Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)», — пояснили в посольстве.
Напомним, с 23 августа 2017 года дипломатические представительства США в регионах России перестали выдавать визы. Решение было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США. Срок оформления американских виз в России увеличился до полугода.
Отношения между Россией и США ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о новых санкциях против России. В ответ на это Москва потребовала, чтобы Вашингтон к первому сентября сократил число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).