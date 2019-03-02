Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Россия и США договорились о снижении стоимости виз с 303 долларов до 160 долларов. Изменения вступят в силу с 4 марта. Об этом сообщется на сайте Министерства иностранных дел России.

Речь идет о визовом сборе за оформление визы B1/B2 (деловые и туристические), действительной в течение 36 месяцев.

В МИДе заявили, что этот шаг станет примером взаимовыгодного сотрудничества и поспособствует «расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран».

Американское посольство в России отметило, что те, кто оплатил визовый сбор до 4 марта, не смогут вернуть деньги обратно.

О том, что стоимость многократной визы в США на три года для российских туристов увеличится со 160 долларов до 303 долларов, посольство США в России объявило в конце декабря прошлого года.

«Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)», — пояснили в посольстве.