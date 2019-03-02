SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon, разработанный для доставки астронавтов на МКС

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету Falcon 9 с первым в истории частным пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Об этом сообщается в твиттере компании.

Crew Dragon will deliver about 400 pounds of supplies and equipment to the @Space_Station. Also on board is an anthropomorphic test device, which we call Ripley. pic.twitter.com/FuHewNb4UM — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019

Полет проводится без экипажа и носит испытательный характер. На борту находится манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой».

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 2:49 по местному времени (10:49 мск). В рамках миссии Crew Dragon должен будет пристыковаться к МКС, чтобы доставить порядка 180 кг грузов, а затем вернуться на Землю. Планируется, что Crew Dragon приземлится на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Если полет пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета, а в июле корабль отправится в космос с экипажем.

Читайте также От первого человека до частных компаний. Как изменилась космическая отрасль за 57 лет

С 2011 года российские корабли «Союз» остались единственным средством доставки экипажей на МКС. Это произошло после завершения полетов Space Shuttle в 2011 году. «Союз» может доставить на МКС до 3 человек.