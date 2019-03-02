Правительство предложило создать реестр людей, которым запрещено усыновлять детей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра людей, которым запрещено усыновлять детей и становиться опекунами. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». В реестр попадут люди, лишенные родительских прав или ограниченные в этих правах, отстраненные от обязанностей попечителя или опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей и бывшие усыновители, если усыновление было отменено судом по их вине.

Запрет на усыновление для этих людей уже прописан в Семейном кодексе, но не всегда выполняется, так как нет механизма обмена информацией между компетентными органами, подчеркнули в правительстве. Законопроект предлагает обязать суды направлять выписки о лишении, восстановлении в родительских правах и отмене усыновления не только в органы записи актов гражданского состояния, но и в орган опеки и попечительства.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями», — отмечают в правительстве.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, который наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Закон также предполагает введение обязательного психологического обследования всех совершеннолетних членов приемных семей, а также совершеннолетних дееспособных лиц, постоянно проживающих в их семье.