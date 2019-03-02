Фасад штаба Навального в Петербурге исписали надписями «Штаб педофилов». Позже здесь прошли пикеты «против педофилии»

В ночь на 2 марта неизвестные исписали фасад здания на Вознесенском проспекте в Петербурге, где находится региональный штаб Алексея Навального, надписями «Штаб педофилов».

По всей видимости, поводом для «перфоманса» стал арест активиста движения «Весна» Владимира Казаченко по подозрению в совращении несовершеннолетней. «Новая» рассказывала, что причиной задержания стал видеоролик, на котором раздетые молодой человек и две девушки (их лица замазаны), лежат на кровати — прямо под плакатом прошлогодней президентской кампании Навального.

Фото: @protestpiter

Утром 2 марта возле здания на Вознесенском появились около десятка молодых людей c плакатами «Дети в опасности» и «Навальный защищает извращенцев». Мероприятие, заявленное как митинг общественных организаций «За детей — против педофилов и их защитников», сопровождали сотрудники полиции.

Примечательно, что среди участников пикетирования журналисты опознали бывшего активиста молодежного «Яблока» Дмитрия Мякшина — в июне 2017-го его задерживали и позже судили за нападение на омоновца в ходе митинга на Марсовом поле. После того, как Дзержинский районный суд Петербурга приговорил Мякшина к двум годам лишения свободы условно, молодой человек (на фото — в центре) заявил, что разочаровался в оппозиции и приосоединяется к «Молодой гвардии Единой России».