Высокотехнологичные удары и «пятая колонна»: глава Генштаба заявил о разработке США новой стратегии против России

Первый замминистра обороны и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов заявил о том, что американское министерство обороны приступило к разработке новой стратегии ведения боевых действий против России. Его заявление приводят ТАСС и РИА Новости.

«Принципиально новая» стратегия, как утверждает Герасимов, получила в Пентагоне название «Троянский конь», поскольку вместе с военной силой сочетает также политическое давление. «Суть ее заключается в

активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки

с одновременным нанесением ударов ВТО (высокотехнологичным оружием — ред.) по наиболее важным объектам», — заявил глава Генштаба.

США и их союзники, по словам Герасимова, стремятся к «ликвидации государственности неугодных стран, подрыву суверенитета, смене законно избранных органов государственной власти <..> Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — сказал Герасимов, отметив, что Россия «готова к предотвращению любой из этих стратегий» и ответит на них своей «стратегией активной обороны».

О новой стратегии против Китая и России в феврале говорил начальник штаба американских военно-воздушных сил Дэвид Голдфайн, позднее в обзорной статье РИА Новости назвало ее «Троянским конем». Однако ни в выступлении генерала ВВС США, ни в материале РИА речь об использовании «протестного потенциала» не шла, и стратегия предполагала лишь нанесение удара по слабым позициям противника.