У главного здания МГУ задержали участников схода в поддержку арестованного Азата Мифтахова

Полицейские у главного здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова задержали участников схода в поддержку фигуранта дела о поджоге офиса «Единой России» Азата Мифтахова. Трансляцию ведет сетевое издание «Sota.Vision».

Задержания начались после того, как на сход пришли участники движения SERB. После потасовки полицейские задержали администратора телеграм-канал «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и пресс-секретаря движения «Ассоциация народного сопротивления» Никиту Зайцева. Вместе с ними задержали лидера SERB Игоря Бекетова (Гошу Тарасевича).

Позднее, как отмечает проект «ОВД-Инфо», также задержали активиста Константина Котова. Всех четверых отвезли в отдел полиции по обслуживанию МГУ.

Напомним, Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены.

7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу. По версии следствия, он был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Засекреченный свидетель по делу заявил, что запомнил лицо Мифтахова среди нападавших по «выразительным бровям». Что конкретно там делал аспирант, свидетель не смог объяснить, однако отметил, что тот размахивал руками