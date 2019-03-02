Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор 70-летнему последователю «Свидетелей Иеговы» по ст. 282 УК

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор 70-летнему пенсионеру из г. Прохладного и последователю «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации) Аркадю Акопяну по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК), сообщили представители конфессии.

Заседание состоялось накануне, 1 марта, отмечает «Кавказский узел». Решение отменили в связи с отсутствием состава преступления из-за

частичной декриминализации статьи 282. Акопяна приговорили к 120 часам обязательных работ 27 декабря, а поправки в статью о возбуждении ненависти были подписаны президентом Владимиром Путиным вечером того же дня.

Акопяна признали виновным в том, что он якобы поручил раздавать запрещенные брошюры пятерым людям, которые не были последователями религии и после выступили свидетелями обвинения. Другие эпизоды обвинения, в том числе о том, что тот якобы произносил речь против мусульман и православных священников, суд счел недоказанными.

Сам Акопян заявлял, что до этого ни разу не видел свидетелей, а биллинги их мобильных номеров, как утверждают «Свидетели Иеговы в России», показали, что те не посещали встречи общины, а также выявили «тесную связь свидетелей с сотрудниками силовых структур».

Напомним, весной 2017 года деятельность «Свидетелей Иеговы» была запрещена Верховным судом по иску Министерства юстиции, которое ранее признало организацию экстремистской. После этого решения около 100 материалов «Свидетелей Иеговы» оказались в федеральном списке запрещенных публикаций, а 400 региональных отделений стали подлежать ликвидации.