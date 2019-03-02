Вице-мэра Томска отправили под домашний арест по делу о незаконном строительстве газопровода

Советский районный суд Томска поместил под домашний арест заместителя мэра Томска Анну Подгорную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), сообщает Tomsk.ru.

В конце февраля Подгорной предъявили обвинение в том, что она организовала проведение газопровода через земли особо охраняемой природной территории к своему дому в поселке Радиоцентр на южной окраине Томска. Здание, по данным следствия, было оформлено на ее мать и не было задекларировано чиновницей.

Расследованием дела занималась ФСБ, региональное управление ведомства 26 февраля провело у нее на рабочем месте обыски и выемки документов, а на следующий день Подгорную задержали. Глава Томска Иван Кляйн говорил «Коммерсанту», что внутренняя проверка, которую ранее проводила городская администрация, не нашла нарушений в документах.

Газопровод длиной около 900 метров был построен в 2017 году, следует из данных системы «Спарк-Интерфакс». В 2012-2014 годах участок, куда его подвели, принадлежал Анне Подгорной, потом перешел в собственность Тамары Лев, а в январе 2019 года его собственником стал экс-глава департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области Павел Подгорный.

Анна Подгорная (Касперович) была назначена вице-мэром Томска в 2017 году, она также возглавляла департамент архитектуры и градостроительства мэрии, который и санкционировал строительство газопровода. В декларации о доходах за 2017 год на сайте городской администрации она указала две квартиры, а также автомобиль Range Rover.