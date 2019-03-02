В Афинах по запросу Украины задержали россиянина по делу олигарха Курченко

В аэропорту Афин по запросу Украины 28 февраля задержали россиянина Евгения Калинина по делу олигарха Сергея Курченко об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд гривен. Об этом его адвокат Яннис Рахиотис рассказал РИА Новости.

На судебном заседании 1 марта его отправили под стражу, пока в страну не доставят украинский запрос на экстрадицию, уточнил адвокат. Он настаивает, что дело является политическим: Калинин находится в списке сайта «Миротворец», поскольку поддерживал экс-президента страны Владимира Януковича.

Согласно информации на сайте украинского МВД, которая также дублируется на «Миротворце», управление полиции по Одесской области объявило его в розыск в 2017 году. Помимо уклонения от уплаты налогов, его также обвиняют в создании преступной организации и служебном подлоге (ч. 1 ст. ч. 1 ст.366, ч.3 ст.212 УК Украины).

Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь.@MID_RF — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 2, 2019

Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК ВР Коммерс» (украинской «дочки» крупной российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», поглощенной после «Роснефтью»). В 2013 году он начал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) олигарха Сергея Курченко, которого СМИ называли одним из самых близких к президенту Януковичу. В апреле 2014 года был уволен с должности исполнительного директора компании.

В 2017 году, помимо Калинина, в розыск объявили также самого Курченко и ряд других топ-менеджеров компании. Их обвиняют в уклонении от налогов на 2 млрд гривен при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов.