На Ставрополье бойца Александра Емельяненко арестовали на 10 суток за неповиновение полиции

Кисловодский городской суд Ставропольского края арестовал 10 суток бойца Александра Емельяненко за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП), передает ТАСС.

Его задержали в Кисловодске накануне, 1 марта, когда он на своем золотом автомобиле Mercedes неправильно припарковался, после этого скрылся от сотрудников ДПС и эвакуатора, попутно врезавшись в другой автомобиль. Как отмечали СМИ, он был в нетрезвом виде.

На заседании он извинился перед сотрудниками полиции, однако добавил, что не оказывал им сопротивление. «Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу», — сказал он.

На него также составили протокол о неправильной парковке (ст. 12.15 КоАП) и об отказе от проверки на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП). Как отмечает агентство, полиция также может возбудить дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

Напомним, Александр Емельяненко, младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федора Емельяненко, был чемпионом мира по боевому самбо, а также чемпионом мира по версии ProFC.

В 2015 году его приговорили к 4,5 годам заключения за сексуальное изнасилование, однако в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно. После этого он до ноября прошлого года выступал за бойцовский клуб «Ахмат».