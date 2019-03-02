В Приангарье нашли мертвой адвоката. Накануне ее подзащитный рассказал об избиении в отделении

В Усолье-Сибирском Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку, сообщил в фейсбуке член региональной ОНК Павел Глущенко, позднее рассказавший о подробностях «Медиазоне».

Накануне родственники ее подзащитного Михаила Загвоздина рассказали о пытках в отделе полиции во время задержания 1 марта. По словам его жены Юлии, обыски в их загородном доме без объяснения причин начались в 6:30 утра, при чем ее мужа избили уже там в присутствии детей.

Его отвезли в отдел Следственного комитета по Усолью-Сибирскому, откуда позднее госпитализировали по просьбе адвоката. В больнице у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы внутренних органов. Из больницы оперативники МВД увезли Загвоздина в изолятор временного содержания. «Били и дома, и в отделе СК уже. Били по голове, почкам», — говорил Загвоздин Глущенко в СК.

2 марта, как писал Глущенко, Галина Музыка должна была взять у Загвоздина в ИВС объяснение для заявления в СК об избиении. Однако после этого она перестала выходить на связь, и заявление в СК так и не подала. Юлия Загвоздина подала заявление о ее исчезновении в МВД, экстренные службы обнаружили тело адвоката в ее квартире.

Ранее Юлия Загвоздина связывала дело в отношении мужа, обыски и избиения с тем, что за несколько дней до этого тот попал в ДТП с участием оперативника отдела усольского МВД. Загвоздин «чуть не врезался» в автомобиль полицейского, который после этого попытался избить его и через окно вытащить ключи от его машины.

Загвоздин закрыл окно и уехал, однако, по словам родственников, не пытался скрываться: нанятая семьей адвокат Галина Музыка договорилась о встрече со следователем по делу, которое возбудили по заявлению оперативника. Однако обыски и задержания состоялись до этой встречи.