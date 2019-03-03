The Times: переговоры США и КНДР завершились досрочно из-за требования закрыть секретный завод по обогащению урана

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно из-за требования американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана, сообщает The Sunday Times.

Как утверждает газета, переговоры прервались после того, как северокорейский лидер отказался выполнить это условие.

Речь может идти об объекте под названием «Кангсон», который расположен в промышленном городе Чхоллима недалеко от Пхеньяна, предполагает газета. Американская разведка вычислила его с помощью спутникового анализа территории КНДР.

С 27 по 28 февраля в Ханое прошел второй американо-корейский саммит. Лидеры двух стран не достигли никакого соглашения по его итогам, однако заявили о необходимости продолжать обсуждение вопроса о денуклеаризации КНДР. Переговоры заверишилсь раньше планируемого времени. Причина изменения в графике встречи не сообщалась.

Позднее Трамп официально сообщал, что настаивал на полной денуклеаризации корейского полуострова, а представители второй стороны — что готовы обеспечить ее лишь в определенных районах. Представители КНДР отмечали, что Вашингтон требовал выполнения еще одного требования, однако они не уточняли, в чем оно заключалось.