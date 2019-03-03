Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске, сообщает ТАСС. Спортсменка выиграла индивидуальную гонку на 5 км классическим стилем, показав время 14 минут 48,6 секунд.

Второе место в гонке заняла россиянка Екатерина Смирнова (+3,7 секунды), третье — россиянка Яна Кирпиченко (+3,8 секунды).

Алиса Жамбалова выступает в составе российской сборной с 2012 года. Ее лучшим результатом стало пятое место в классическом спринте на этапах Кубка мира. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она заняла 15-е место в гонке на 30 км классическим стилем.

2 марта в Красноярске стартовала 29-я Всемирная зимняя Универсиада, которая продлится 10 дней. В мероприятии участвуют 59 стран, российская делегация самая большая — 296 человек. На Универсиаде представлены 11 видов спорта, в том числе два новых: хоккей с мячом и спортивное ориентирование. В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов наград.