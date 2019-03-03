«Гринпис» передал в администрацию президента 100 тысяч подписей за освобождение животных из «китовой тюрьмы»

Представители российского отделения «Гринписа» передали в администрацию президента 100 тысяч подписей с просьбой к Владимиру Путину освободить из «китовой тюрьмы» в Приморье косаток и белух.

Как сообщается на сайте движения, среди подписавшихся — экологи, ученые, чиновники, журналисты и голливудские звезды. Всего к петиции присоединилось более 930 тысяч человек.

«К сожалению, мы так и не получили ответа на предложение помощи по улучшению условий содержания косаток и белух ни из Минприроды, ни от губернатора Приморского края. Жизнь и здоровье пленных животных по-прежнему в опасности», — отметил руководитель отдела исследований «Гринписа» Оганес Таргулян.

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В бухте Средняя под приморским городом Находка содержатся 10 косаток и 87 белух (ранее экозащитники сообщили о пропаже трех детенышей белух и одной косатки). Животных планировали продать в китайские океанариумы по цене в 19 млн долларов. Из-за условий содержаний бухту назвали «китовой тюрьмой».

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон, океанограф Жан-Мишель Кусто и актер Леонардо ди Каприо. До 1 марта российские власти должны решить судьбу морских животных — такое поручение дал президент России Владимир Путин.