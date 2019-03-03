Эпидемиолог: курсанты ульяновского Суворовского училища заразились ленточными червями летом 2017 года

Курсанты ульяновского Суворовского военного училища заболели эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями — ред.) с 26 мая по 15 июля 2017 года. Об этом на родительском собрании сообщил врач-эпидемиолог Сергей Козлов, привлеченный Минобороны к расследованию происшествия.

Как пишет Simbirsk.City, эксперт не уточнил, каким образом были определены эти даты, сославшись на то, что «для этого есть правоохранительные органы».

Козлов заявил, что «с большей долей вероятности» заражение не могло произойти из кухни (эту версию также отвергает руководство училища, заявляя, что курсанты заболели после «массового контакта с зараженным животным»).

Врач также усомнился в версии заражения через насвай (вид некурительного табачного изделия — ред.), о которой ранее со ссылкой на источник, близкий следствию, сообщили «Известия». По его словам, курсанты отрицают употребление насвая, и у эпидемиолога «нет оснований им не верить».

Начальник училища Владимир Шкирков добавил, что после появление этой версии, на территории училища стали находить мешочки с насваем: «В штабе, перед столовой. Не в кармане обнаружено, или за углом, или отобрано у суворовцев. А везде. Откуда? Не знаю, наверное, ветром занесло. Все это началось, как только появилась та самая теория».

О том, что у курсантов Суворовского училища обнаружили ленточных червей, стало известно в начале февраля. По последним данным, диагноз подтвердили у 49 курсантов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).