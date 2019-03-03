МВД: в 2018 году было зарегистрировано более 206 тысяч киберпреступлений

В прошлом году полиция зарегистрировала более 206 тысяч преступлений, связанных с телекоммуникационной и компьютерной информацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.

Как сообщили в полиции, киберпреступления совершались «с использованием или применением расчетных карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронный платежей, сети интернет и средств мобильной связи».

Всего полиции удалось выявить более 24 тысяч человек, которые совершили преступления в киберпространстве.

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В феврале Генеральная прокуратура сообщала, что количество кибепреступлений в России за шесть лет выросло почти в 16 раз — до 174 тысяч, из них расследовано около 43 тысяч.

Киберпреступлениями считаются распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров и паролей банковских карт и мошенничество с использованием электронных платежных систем.

По словам экспертов, среднестатистический киберпреступник — это молодой человек до 30-35 лет, у которого может не быть высокой технической квалификации.