«Трансперенси» предупредила о риске «заморозки» безвизового режима для Украины из-за отмены уголовной статьи

Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» предупредила о риске отмены безвизового режима для Украины из-за признания неконституционной уголовной статьи о незаконном обогащении.

«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, и необходимо установить верховенство закона. Если решение не будет найдено, то есть шанс, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», — заявила председатель «Трансперенси» Делия Рубио.

26 февраля 2019 года Конституционный суд Украины принял решение об отмене статьи о незаконном обогащении (ст. 368-2 УК Украины), поскольку она нарушает принципы презумпции невиновности и право отказаться от дачи показаний.

По мнению «Трансперенси», принятое решение ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией, подрывает до 65 открытых расследований и влияет на четыре дела против высокопоставленных украинских чиновников, что является нарушение международных обязательств Украины.

«Даже если будет введен и принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, оставляя все текущие дела закрытыми, и позволит коррупционерам избежать правосудия», — говорится в заявлении организации. «Трансперенси» призвала украинские власти немедленно принять меры для исправления ситуации.