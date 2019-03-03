Частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в твиттере Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 3, 2019

Корабль пристыковался к МКС в автономном режиме около 14:00 по мск. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала в субботу в 10:49 по мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Корабль был выведен на орбиту через десять минут после запуска.

В рамках миссии Crew Dragon должен доставить порядка 180 кг грузов, а затем вернуться на Землю. Планируется, что Crew Dragon приземлится на плавучей платформе в Атлантическом океане через пять дней.

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Полет проводится без экипажа и носит испытательный характер. На борту находится манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой». Если полет пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета, а в июле корабль отправится в космос с экипажем.

С 2011 года российские корабли «Союз» остались единственным средством доставки экипажей на МКС. Это произошло после завершения полетов Space Shuttle в 2011 году. «Союз» может доставить на МКС до 3 человек. Стоимость полета для американских астронавтов составляет 82 млн долларов.