Российский лыжник Александр Большунов завоевал четвертую серебряную медаль на ЧМ в Австрии

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в мужской гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Это четвертое серебро, которое 22-летний лыжник выиграл на этом чемпионате.

Первое место занял норвежец Ханс Кристер Холунн, опередив россиянина на 27,8 секунды. Третьим финишировал еще один норвежец Шюр Рете (+57,8).

В середине гонки Холунн убежал от преследователей, создав минутное преимущество. За десять километров до финиша Большунов попытался догнать норвежца, но смог отыграть только 40 секунд отставания.

Для Большунова это четвертое серебро, завоеванное на чемпионате в Зеефельде. Ранее он стал вторым в эстафете, командном спринте и скиатлоне.

Всего на ЧМ сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: пять серебяных и три бронзовых награды.