Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела против Браудера об убийстве бизнесмена Перепеличного

Защита основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердила возбуждение против него уголовного дела об убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного, однако обвинения финансисту не предъявлены. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Александр Антипов.

По версии следствия, Браудер организовал убийство Перепеличного, чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд рублей (уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено еще в 2004 году).

«Конкретного мотива Браудера для убийства Перепеличного в деле не представлено. Из того, что я прочитал в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвинение не только недоказуемо, оно абсурдно», — сообщил Антипов.

Накануне Браудер написал у себя в твиттере, что Следственный комитет «официально обвинил» его в убийстве Перепеличного в Суррее в ноябре 2012 года. По версии российского следствия, бизнесмен был отравлен травяным ядом гельземиумом, по официальной версии — он умер от аритмии.

В России Уильям Браудер заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений, в том числе за мошенничество и неуплату налогов. В декабре 2018 года его заочно арестовали по делу об организации преступного сообщества, которое нанесло российскому бюджету ущерб в размере 10,5 млрд рублей. Браудер все обвинения отрицает и считает свое преследование политически мотивированным.