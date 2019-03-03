На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Недалеко от Каракаса, столицы Венесуэлы, заметили российский самолет Ил-62 Министерства обороны России, следует из данных сервиса Flightradar24, на которые обратил внимание телеграм-канал «Другой Ролдугин».

Скриншот с Flightradar24

Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса. Днем 3 марта он уже был на обратном пути. Как пишет The Bell, сайт зафиксировал лишь некоторые участки перелета: экипаж мог отключать транспондер, чтобы не передавать все координаты полета.

Ранее Ил-62 уже был замечен в Каракасе. В декабре 2018 года самолет сопровождал в столицу Венесуэлы перелет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. В 2017 году борт летал в сирийский аэропорт Хмеймим. По информации СМИ, его могли использовать для ротации личного состава российских военных в Сирии.

28 января «Новая газета» обратила внимание на полет в Каракас из московского аэропорта Внуково самолета Boeing 777 компании Nordwind Airlines. 30 января из того же аэропорта в Каракас вылетел грузовой Boeing 757 авиакомпании «Ерофей», который 2 февраля вернулся в Москву.

По данным источников издания, самолеты могли посредничать при продаже золотых запасов Венесуэлы. В Министерстве иностранных дел (МИД) России эту информацию комментировать отказались.

В конце января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что для усиления безопасности президента Венесуэлы Николаса Мадуров на фоне протестов прилетели бойцы частной военной компании «группы Вагнера». Российские власти эту информацию отрицают.

По информации издания, наемники прибыли на двух чартерных самолетах в кубинскую столицу Гавану, а потом в Венесуэлу коммерческими рейсами. 23 января из Москвы в Гавану вылетел самолет, который, по данным агентства, принадлежит подразделению администрации президента России.