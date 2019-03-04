IFAB изменил ряд правил игры в футбол

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил правила пробития штрафных и пенальти, а также проведения замен. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды и создавать помехи соперникам. До изменения правил футболисты атакующей команды могли закрывать обзор вратарю, а также менять положение своего тела, например, пригибаться после удара, освобождая тем самым пространство для полета мяча.

Согласно новым правилам, во время пенальти вратари смогут стоять перед моментом удара на линии ворот только одной ногой, а не двумя, как этого требовал регламент ранее. Кроме того, если мяч попал в руку футболиста в голевом эпизоде, это будет считаться нарушением правил, даже если у него не было физической возможности избежать касания.

Изменения коснулись также проведения замен: футболист, уходящий с поля, должен будет покинуть его через ближайшую боковую линию, что не позволит игрокам затягивать время в конце матчей, долго идя через все поле к скамейке запасных.

Изменения были приняты на 133-м ежегодном собрании в шотландском Абердине, они вступят в силу в силу 1 июня.