На парламентских выборах в Эстонии победила Партия реформ

На прошедших 3 марта в Эстонии выборах в однопалатный парламент победила оппозиционная Партия реформ. Об этом сообщает Государственная служба по организации выборов.

После подсчета всех бюллетеней, Партия реформ набрала 28,8%, что дает ей право на 34 из 101 мандата. Второе место заняла Центристская партия, которая получила 23% голосов и 26 мандатов.

Консервативная народная партия Эстонии получает 17,8% (19 мандатов), «Отечество» (11,4%, 12 мандатов) и Социал-демократы (9,8%, 10 мандатов). Явка составила 63,1%.

Как отмечает ERR, в парламенте поменяется правительственная коалиция, в которую ранее входили центристы, социал-демократы и представители «Отечества». По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, коалиция может быть создана с Социал-демократами и партией «Отечество».

«Если мы посмотрим на программы, то с Центристской партией у нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке. Мы будем иметь в виду и обсуждать все возможные варианты коалиции. Переговоры только начинаются»,— отметила она.