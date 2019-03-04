«Левада-центр» зафиксировал снижение общественной роли институтов власти

Социологи зафиксировали снижение роли и авторитета институтов власти в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра», в котором респонденты оценивали влияние различных институтов на жизнь в стране по пятибалльной шкале.

По данным опроса, с января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. При этом глава государства остается самым влиятельным институтом.

Авторитет ФСБ, по мнению участников опроса, за два года упал с 4,1 до 3,8 балла, президентской администрации — с 4 до 3,6, правительства — с 3,8 до 3,6. Роль олигархов и банкиров уменьшилась с 3,7 до 3,6 балла, а СМИ — до 3,5.

Социологи отмечают сохраняющееся положение армии, которая входит в тройку лидеров влиятельных институтов с неизменной оценкой в 4,1 балла.

Согласно опросу, в тройку самых невлиятельных институтов вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0).

Снижение роли президента связано с проблемами в экономике и накопленной усталостью общества от несменяемости элит, считает политолог Олег Игнатов. «Люди разочарованы экономической ситуацией и тем, что власти неспособны справиться с этим. Естественно, в России президент считается центром принятия решений и его рейтинг страдает больше всего», — отмечает Игнатов.

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В январе этого года ВЦИОМ зафиксировал, что рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума с момента его вступления в должность президента в 2000 году. По данным опроса, Путину доверяют 33,4% россиян, в то время как его работу одобряют 62,1% респондентов. В мае 2018 года этот показатель превышал 80%.